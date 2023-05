Iga Świątek wprost o swojej kontuzji. Wtedy wróci do treningów

"Rezerwujemy bilety do Paryża. Trzymajcie kciuki" - przekazała w czwartek Iga Świątek, pokrzepiając swoich fanów. Wszystko wskazuje na to, że liderka światowego rankingu zagra w Rolandzie Garrosie, a więc turnieju, na którym odniosła swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo.

Iga Świątek: Potrzebuję kilka dni wolnego

- Potrzebuję kilka dni wolnego, na szczęście mam sporo czasu, by stopniowo wrócić do treningów. Od Stuttgartu nie miałam okazji, by się zresetować a tylko myślałam o kolejnym meczu - powiedziała Iga.