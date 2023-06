Iga Świątek wpadła na Rosjankę. To była finalistka Wimbledonu dziewcząt

Anna Blinkowa to obecnie 39. rakieta świata, a zatem zawodniczka bwyżej notowana w rankingu niż dotychczasowe przeciwniczki Igi Świątek w Bad Homburg. Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie Polka pokonała zawodniczkę gospodarzy Tatjaną Marię (58. na świecie), a w drugiej ograła wyraźniej Szwajcarkę Jil Teichmann (to zawodniczka nr 129 na świecie). Rosjanka Anna Blinkowa to zatem najtwardszy orzech do zgryzienia.