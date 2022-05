Iga Świątek - Wiktoria Azarenka. Kiedy mecz? O której godzinie?

Świątek w pierwszym meczu rzymskiego turnieju bezproblemowo pokonała Ruse triumfując w dwóch setach. Z kolei Azarenka grała dwukrotnie w Rzymie - w obu spotkaniach wygrała 2:0. Najpierw z Viktoriją Golubić, a następnie z Camilą Osorio.

Świątek i Azarenka zmierzą się w 1/8 finału turnieju ATP w Rzymie. Polka jest rozstawiona z numerem jeden, z kolei Białorusinka z 16. Polka i Białorusinka do tej pory rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Podczas US Open w 2020 roku górą była Azarenka, która wygrała w dwóch setach. Do udanego rewanżu Świątek na Azarence doszło dwa lata później w Australii, gdy raszynianka uporała się z rywalką po trzysetowym pojedynku.

Kiedy mecz Świątek - Azarenka? O której godzinie?

Spotkanie Świątek - Azarenka zaplanowane jest na czwartek - 12 maja. Godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana.