Iga Świątek wie już wszystko. I to nie jest dla niej najlepsza wiadomość!

Sytuacja w rankingu Race tak się właśnie ułożyła, że o ostatnie wolne miejsce do Teksasu walczyły Sakkari i Kudiermietowa. I żeby było ciekawiej - zmierzyły się o tę stawkę w bezpośrednim pojedynku w ćwierćinale turnieju WTA 1000 w Guadalajarze. Po ponad 2,5 godzinnej walce lepsza okazała się Sakkari.

W pierwszym secie Greczynka dwukrotnie przełamała rywalkę, wygrała 6-1. W drugim - obie zawodniczki wygrywały swoje podania aż do 12. gema - wtedy Kudiermietowa wykorzystała drugą piłkę setową, przełamując Sakkari. O awansie Greczynki przesądził pierwszy gem trzeciego seta - wygrała go przy podaniu rywalki, a później już do końca meczu obie zawodniczki utrzymywały swój serwis.

Sakkari awansowała już na ósme miejsce, może być czwarta

Maria Sakkari ma szansę na lepsze rozstawienie w losowaniu WTA Finals, bo wciąż może poprawić swoją lokatę w rankingu Race. Jeśli wygra półfinał z Czeszką Marie Bouzkovą, awansuje na piąte miejsce. Jeśli wygra całe zawody, wyprzedzi także Coco Gauff i będzie czwarta.

W finale, jeśli do niego awansuje, musiałaby pokonać Jessicę Pegulę lub Wiktorię Azarenkę.

Uczestniczki WTA Finals w 2022 roku

1. Iga Świątek - 10335 pkt

2. Ons Jabeur - 4555 pkt

3. Jessica Pegula - 3766 pkt*

4. Coco Gauff - 3271 pkt

5. Caroline Garcia - 3000 pkt

6. Aryna Sabalenka - 2970 pkt

7. Daria Kasatkina - 2935 pkt

8. Maria Sakkari - 2886 pkt*

* - wciąż grają w Guadalajarze

Iga Świątek zaczęła wygrywać z Sakkari. Jednak dopiero w tym roku

Jeszcze w ubiegłym roku Sakkari była "przekleństwem" Igi Świątek. Akurat z tą zawodniczką obecna liderka rankingu WTA nie umiała sobie poradzić w trzech kolejnych spotkaniach - broniąc tytułu, przegrała z Greczynką w ćwierćfinale French Open (4-6, 4-6), później w półfinale turnieju w Ostrawie (4-6, 5-7) i w fazie grupowej WTA Finals w Guadalajarze (2-6, 4-6).

Sytuacja zmieniła się dopiero w tym sezonie - Iga pokonała 27-letnią rywalkę w półfinale w Dosze (6-4, 6-3) oraz w kapitalnym dla siebie finale w Indian Wells (6-4, 6-1). Być może w Fort Worth będzie miała szansę wyrównać bilans na 3-3.