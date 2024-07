Iga Świątek weszła na kort i zachwyciła. Piękny projekt, biel i czerwień

Iga Świątek zachwyciła swoim strojem. Przy wyjściu widać było jednak, że Polka jest bardzo, ale to bardzo skoncentrowana na meczu. Z początku trudno było zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Mimo nerwowości doskonale radziła sobie jednak bardzo dobrze już od pierwszych piłek.

Iga Świątek w nowym stroju na igrzyska

Do samego wyjścia na kort nie było wiadomo, co na swój pierwszy mecz igrzysk olimpijskich w Paryżu założy Iga Świątek. Wydawało się, że bardzo będzie chciała wystąpić w biało-czerwonych barwach i tak też się stało. Projektanci ON przygotowali dla niej strój w jej stylu - prosty, praktyczny i elegancki.