Iga Świątek wejdzie do akcji w Rzymie. Znamy już datę. Organizatorzy ogłosili

Tomasz Chabiniak

Znamy już ramowy plan turnieju WTA w Rzymie. Ważne wieści dotyczą meczów Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Igi Świątek. Oczywiście program godzinowy będzie pojawiał się na bieżąco, ale tenisistki wiedzą już, w jakie konkretne dni zagrają. Raszynianka trafiła tzw. wolny los i miejsce w dolnej połówce drabinki. Co to oznacza?

Iga Świątek po turnieju w Madrycie mogła być sfrustrowana, bo wirus spowodował jej krecz już w pierwszym meczu z Ann Li. Sportową złość będzie mogła przekuć na zwycięstwa w kolejnym "tysięczniku", tym razem w Rzymie. Poniedziałkowe losowanie przydzieliło ją do dolnej połówki drabinki. Raszynianka zacznie zmagania od drugiej rundy, w pierwszej ma wolny los.

Oznacza to, że na korcie zobaczymy ją w piątek 8 maja. Ewentualne starcie w 3. rundzie zagra w niedzielę 10.05, 1/8 finału w poniedziałek 11.05., konfrontacja ćwierćfinałowa może czekać w środę 13.05., a półfinałowa w czwartek 14.05. Piątek 15 maja byłby dniem oczekiwania na sobotni finał.

Magda Linette zmierzy się z Tatjaną Marią w środę, podobnie jak Magdalena Fręch z Alexandrą Ealą (1. runda). Poznanianka trafiła numer 5, jest w głównej części drabinki, co oznacza rozegranie potencjalnego spotkania 2. rundy już w czwartek. Łodzianka zaś znalazła się w dolnej, więc ma sytuację podobną do Świątek.

Przypomnijmy, że Linette w 3. rundzie może wpaść na Arynę Sabalenkę, a Fręch na Jelenę Rybakinę.

Organizatorzy zastrzegają, że pogoda i "nieprzewidziane okoliczności" mogą zmienić przedstawiony harmonogram. We wtorek szansa na deszcz w stolicy Włoch wynosi ok. 25 procent. W środę jest większa (40 proc.). W dalszej części turnieju ma już wyjść słońce.

