Iga Świątek wciąż na WTA Finals. Doniesienia z Rijadu tuż przed półfinałem Aryny Sabalenki

Na piątek zaplanowano mecze półfinałowe podczas tegorocznej rywalizacji w WTA Finals. Niestety, do najlepszej "4" zmagań nie awansowała Iga Świątek. Już przed rozpoczęciem ostatniej serii gier w grupie pomarańczowej było jasne, że Polka zamelduje się w półfinale tylko i wyłącznie wtedy, gdy Coco Gauff pokona Barborę Krejcikovą. Stało się jednak odwrotnie - to Czeszka wygrała z Amerykanką. Na dodatek uczyniła to bez straty seta, przez co zajęła pierwsze miejsce i w dzisiejszej potyczce o finał trafiła na Qinwen Zheng. To spotkanie odbędzie się nie przed godz. 16:00 czasu polskiego. Później dojdzie do starcia Aryny Sabalenki z Coco Gauff.

