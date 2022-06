Iga Świątek wciąż liderką rankingu WTA

Nasza reprezentantka we wtorek powróci na kort po bardzo długiej przerwie. Ostatni raz w akcji widzieliśmy ją podczas finału Rolanda Garrosa, w którym pokonała Cori "Coco" Gauff. Niemal miesięczna pauza nie miała większego wpływu na ranking Świątek - jej przewaga wciąż jest ogromna.

Iga Świątek niezmiennie liderką rankingu WTA

21-latka w poniedziałkowym notowaniu prowadzi z dorobkiem 8576 punktów. Druga Ons Jabeur (która awansowała z trzeciej pozycji) ma ich na koncie 4340. Warto odnotować, że to historyczny wyczyn Tunezyjki, która pierwszy raz cieszyć się może z pozycji wiceliderki. Trzecia jest Anett Kontaveit (4306), która zamieniła się z nią miejscami. W czołowej "10" nie doszło do żadnych innych zmian.

Co warte odnotowania, Świątek przewodzi w rankingu już 13. tydzień. W klasyfikacji wszech czasów daje to 22. miejsce - ex aequo z Aną Ivanović (Serbia) i Arantxą Sanchez Vicario (Hiszpania). Do czołowej "10" Polce jednak nadal bardzo dużo brakuje. Zamykająca ją Caroline Wozniacki mianem numeru jeden cieszyła się aż przez 71 tygodni.

O jedno miejsce awansowała w rankingu WTA Magda Linette - z 66. na 65. pozycję. W czołowej setce jest także Magdalena Fręch (92. miejsce, bez zmian). 132. pozycję zajmuje Katarzyna Kawa (również bez zmian), zaś 170. - Maja Chwalińska (awans o dwie lokaty).

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Polsacie

