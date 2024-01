Iga Świątek po raz pierwszy prowadzenie w światowym rankingu kobiecego tenisa objęła 4 kwietnia 2022 roku po tym, jak niespodziewanie karierę zakończyła ówczesna liderka zestawienia najlepszych tenisistek świata, Ashleigh Barty. Z początku nasza reprezentantka nie miała sobie równych - dominowała na korcie i żadna z rywalek nie była w stanie jej pokonać. Raszynianka została nawet rekordzistką, jeśli chodzi o najdłuższą serię zwycięstw w tenisie w XXI wieku . Wygrała ona bowiem 37 spotkań z rzędu. Znakomitą passę Polki przerwała Alize Cornet w trzeciej rundzie Wimbledonu w 2022 roku. Mimo to Iga Świątek jeszcze przez długi czas cieszyła się z miana pierwszej rakiety świata.

Choć Iga Świątek przez kolejne tygodnie pozostawała liderką rankingu WTA, jej rywalki zaczęły "odrabiać lekcje" i z turnieju na turniej stwarzały Polce coraz większe problemy. Ostatecznie we wrześniu ubiegłego roku Aryna Sabalenka wyprzedziła naszą zawodniczkę i została rakietą numer "jeden" na świecie. Białorusinka bowiem spisała się znacznie lepiej podczas US Open 2023 - 25-latka dotarła aż do finału, podczas gdy Iga Świątek wyeliminowana została z gry w czwartej rundzie.