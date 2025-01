Iga Świątek walczyła na korcie, a na trybunach był on. Wyjątkowa postać

Zmagania w ramach wielkoszlemowego Australian Open 2025 zbliżają się do swego wielkiego zakończenia - ostatnie akcenty turnieju zostaną postawione w najbliższą niedzielę, natomiast już w czwartek nie brakowało w Melbourne gigantycznych emocji.

23 stycznia nadszedł bowiem czas na rozegranie półfinałów gry pojedynczej pań. W pierwszym z nich rakiety skrzyżowały Aryna Sabalenka oraz Paula Badosa , z kolei w drugim swych sił spróbowały Madison Keys i, co najistotniejsze, Iga Świątek, która niestety po szalonym boju nie zdołała ograć przeciwniczki .

Na trybunach Rod Laver Arena zjawiło się naturalnie sporo kibiców, a wśród nich nie brakowało rozpoznawalnych twarzy. Wystarczy tu wymienić chociażby najbliższe dla siatkarza Wilfredo Leona osoby - jego żonę Małgorzatę oraz córkę Natalię . To jednak nie wszystko.

AP / © 2025 Associated Press

Iga Świątek pokonuje Evę Lys 6-0, 6-1. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Juan Mata na Australian Open. Słynny Hiszpan obserwował zmagania Igi Świątek

Fotoreporterzy łatwo wyłapali wśród tłumu również Juana Matę , byłego reprezentanta Hiszpanii w piłce nożnej i mistrza świata z 2010 roku oraz mistrza Europy z roku 2012. Warto nadmienić, że obecnie jest on związany z West Sydney Wanderers, więc nawet nie musiał zmieniać kraju pobytu, aby udać się do Melbourne Park.

Mata to były zawodnik Visselu Kobe, Galatasaray, Manchesteru United, Chelsea czy Valencii, a swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał on w młodzieżowych drużynach Realu Madryt oraz Realu Oviedo. Na poletku klubowym wywalczył on m.in. puchar Ligi Mistrzów, dwa Puchary Anglii oraz jeden hiszpański Puchar Króla.