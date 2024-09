Iga Świątek walczy o tytuł w US Open, a tu takie wieści. Wyjątkowy tydzień

Iga Świątek w tenisie już w wieku ledwie 23 lat osiągnęła prawie wszystko. Polka w tak krótkim okresie swojej kariery zapisała legendarne karty w historii tego sportu i nie wydaje się, aby miała w niedalekiej przyszłości zatrzymać się w rozwoju i osiąganiu kolejnych wielkich sukcesów. Nasza gwiazda na ten najwyższy tenisowy szczyt weszła tak naprawdę jeszcze w wieku nastoletnim, gdy w okresie pandemii wygrała swój pierwszy tytuł rangi Wielkiego Szlema. Reklama

Stało się to na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Mniej niż dwa lata później Świątek została numerem jeden żeńskiego tenisa, a chwilę później wygrała kolejny raz w Paryżu. W 2020 roku jako nastolatka zrobiła to w absolutnie imponującym stylu. Pierwszy tak wielki tytuł w swojej karierze okrasiła bowiem dotarciem do ćwierćfinału bez straty seta. To osiągnięcie w turniejach rangi Wielkiego Szlema powtórzyła jeszcze dwukrotnie - w 2021 i 2023 roku.

Wielki wyczyn Igi Świątek. Pierwszy raz poza Paryżem

Zawsze działo się to jednak na ukochanych paryskich kortach Świątek. Brakowało takich wyników na innych nawierzchniach i w innych miejscach świata. Na tegoroczne US Open Polka przyjeżdżała w formie, która była swego rodzaju zagadką. Pierwszy mecz imprezy te wątpliwości podtrzymał, ale w następnych spotkaniach zobaczyliśmy momentami wybitny poziom ze strony liderki rankingu WTA. Po czterech meczach imprezy raszynianka zameldowała się w ćwierćfinale tego turnieju kolejny raz w swojej karierze. Tym razem, prezentując naprawdę wyśmienitą dyspozycję. Reklama

W nim zmierzy się z Jessicą Pegulą i dotarła do tej fazy bez straty seta. Jak zauważa profil Statystyki Tenisowe na portalu X (dawniej Twitter przyp. red.) to pierwszy raz w karierze Polki, gdy Świątek zagra w ćwierćfinale imprezy rangi Wielkiego Szlema, innej niż tej na kortach w Paryżu, bez oddania choćby jednego seta. Śmiało można więc powiedzieć, że to osiągnięcie bardzo dobrze oddaje formę, jaką zaprezentowała nasza gwiazda w pierwszym tygodniu rywalizacji w Nowym Jorku.

Nie udało jej się to nawet w US Open 2022, gdy wygrywała ten turniej. Teraz przed Polką najważniejszy test podczas tego turnieju. Pegula bowiem jest zawodniczką ze ścisłej światowej czołówki, a gdy spojrzymy w statystyki, to zwycięstwa z tą Amerykanką w przeszłości były bardzo dobrą przepowiednią na dalszą drogę. Relację tekstową na żywo z ćwierćfinału US Open między Igą Świątek i Jessicą Pegulą będzie można śledzić na Sport.Interia.pl.

