Iga Świątek szykuje się do kolejnego meczu w drodze po - miejmy nadzieję - złoto igrzysk olimpijskich w Paryżu, a tymczasem jej wielka rywalka Aryna Sabalenka sposobi się do powrotu na kort po okresie najpierw kontuzji, a następnie rehabilitacji i odpoczynku. Przed swoim pierwszym meczem po przerwie Białorusinka opowiedziała, przez co przeszła w ostatnim czasie, a jej wypowiedzi cytuje oficjalny portal WTA.