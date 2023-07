Iga Świątek walczy już o igrzyska w Paryżu. Sabalenka może z nich wypaść

Korty Rolanda Garrosa to dla Igi Świątek miejsce szczególne. Tu wygrała jesienią 2020 roku swój pierwszy wielkoszlemowy turniej , tu cieszyła się z dwóch kolejnych zwycięstw w 2022 i 2023 roku. Jako nasza cicha faworytka poleciała dwa lata temu do Tokio po olimpijski medal. Nie udało się, na twardych kortach w Ariake Tennis Park przegrała drugie spotkanie w singlu, z Paulą Badosą , oraz drugie w turnieju par mieszanych, w którym występowała z Łukaszem Kubotem.

Ruszyły kwalifikacje do turnieju olimpijskiego. Dla faworytek to "bułka z masłem"

Co szczególnie istotne - kwalifikacje do olimpijskiego turnieju w singlu pań i panów już się rozpoczęły. A dokładniej - dzień po zakończeniu Rolanda Garrosa. Trwać będą przez 52 tygodnie - w podobnym systemie jak ranking Race kwalifikujący zawodniczki i zawodników do jesiennych zmagań w WTA i ATP Finals. Różnica jest taka, że w tych prestiżowych zmaganiach o punkty i wielkie pieniądze gra w finale osiem osób, a w turnieju olimpijskim - po 64.