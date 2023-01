Zajmująca 100 miejsce w rankingu WTA Hiszpanka, która dostała się do turnieju głównego z eliminacji, a w poprzedniej rundzie pokonała triumfatorkę US Open z 2019 roku Biankę Andreescu, okazała się tłem dla najlepszej zawodniczki na świecie. Tak łatwo Świątek dawno nie wygrywała.

Tylko sześć punktów straconych przez Świątek w pierwszym secie

Po wygraniu piątego gema Świątek ze zdziwieniem spojrzała w stronę swojego sztabu szkoleniowego. Sama nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. W 21 minut wygrywała 5:0 - bez nerwów, bez wysiłku.

Bucsa wygrywa gema, publiczność ją oklaskuje

Jedyne zaskoczenie jakie wywołała Świątek to zejście do toalety po tak łatwo wygranym secie. Zazwyczaj to zawodniczki, które przegrywają korzystają z tej przerwy, głównie po to, żeby w spokoju przemyśleć plan, co zmienić w swojej grze.