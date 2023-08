Iga Świątek w wielkim niebezpieczeństwie? Koszmarne konsekwencje. Te słowa brzmią przerażająco

Iga Świątek zaskoczyła wszystkich nowatorską metodą treningową. W sieci pojawiły się jej zdjęcia z ustami zaklejonymi plastrem w trakcie gry. Czy to na pewno dobry pomysł? Okazuje się, że - w określonych okolicznościach - może się to wiązać z poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Liderka światowego rankingu w środę rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. To końcowy etap przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.