Iga Świątek w Turnieju Mistrzyń blisko Polski? Jest oferta

Informują o tym czeskie media. Powołują się przy tym na wypowiedź byłego zawodnika, a obecnie biznesmena i menedżera (m.in. Karoliny Muchovej) Tomasa Petery. Sprawa jest świeża i bardzo aktualna. Patrząc na to logicznie, to najlepsza z możliwych ofert, ale realistycznie - na końcu kluczowe dla WTA (i niektórych tenisistek) mogą okazać się petrodolary.

Czeszki i Świątek w takim miejscu gwarancją sukcesu WTA Finals

- Dla czeskiego tenisa organizacja finałów WTA byłaby czymś fantastycznym, jeśli weźmiemy pod uwagę postawę naszych zawodniczek. Do turnieju może zakwalifikować się trójka czeskich tenisistek, a obecność Świątek na pewno pomoże w wyprzedaniu całej hali. Atmosfera byłaby wspaniała - powiedział dla portalu isport.blesk.cz, Tomas Petera.

Petrodolary ważniejsze, czy wartości i kibice

Ze sportowego punktu widzenia, to rozsądny wybór. Czeszki od lat należą do światowej czołówki. W tym sezonie Vondrousova (9. WTA) wygrała Wimbledon, Muchova (10. WTA) grała w finale Roland Garros, Petra Kvitova (11. WTA) zwyciężyła w Miami i Berlinie. W rankingu Race, kwalifikującym do Turnieju Mistrzyń (bierze w nim udział osiem zawodniczek) Vondrousova jest szósta, Muchova ósma, a Kvitova dziewiąta.