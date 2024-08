Iga Świątek w trudnym pojedynku przed US Open. Wróci jej "koszmar"

Świątek nie ma łatwego roku - choć wygrała Roland Garros, to już w II rundzie narobiła sobie i kibicom stracha podczas arcytrudnego meczu z Naomi Osaką. W czasie igrzysk musiała mierzyć się ze wściekłą Danielle Collins, która nazwała Polkę "fałszywą", a potem nie dała rady Qinwen Zheng w półfinale olimpijskiego turnieju. Na szczęście wszystko dobre, co się dobrze kończy - Polka mogła zawiesić na swojej szyi pierwszy medal olimpijski w karierze.

Iga Świątek nie w formie przed US Open?

Turniej w Cincinnati był pierwszym na twardych kortach, w którym Iga Świątek wzięła udział po igrzyskach olimpijskich. Choć wygrywała mecze, pojawiały się niepokojące sygnały wskazujące na pewne problemy. Było je widać zarówno w meczu z Warwarą Graczową, gdzie doszło do męczącego tie-breaka w drugim secie oraz w spotkaniu z Sabalenką. Polka i jej sztab mają o czym myśleć przed nadchodzącym US Open.

Z pewnością dlatego zdecydowali się na to, by Świątek potrenowała w dobrym towarzystwie tuż przed najważniejszym amerykańskim turniejem. Dogadała się ze swoim "koszmarem" z Roland Garros i dwukrotną zwyciężczynią US Open, Naomi Osaką. Japonce nie wiedzie się ostatnio najlepiej, ale potrafiła niejednokrotnie pokazać, na co ją stać, gdy nikt na nią nie stawia.