Iga Świątek w tarapatach. Co się stało w drugim secie?

Świątek mocno weszła w mecz, ale pod koniec I seta przyszło załamanie

To nie był łatwy mecz dla liderki rankingu. Przystępowała do niego po niezwykle trudnym i wyczerpującym dniu. W czwartek przez dziewięć godzin grała albo była w pełnej gotowości, by wznowić mecz z Czeszką Karoliną Muchovą. Skończyła spotkanie późnym wieczorem przed 22. lokalnego czasu.