Iga Świątek w swoim stylu po wygranej w Cincinnati. Wystarczyło jedno zdanie

Trudno powiedzieć, że zagrałam perfekcyjnie. Wyszłam na kort bez żadnych oczekiwań, pracując nad wykonaniem celów, jakie miałam w głowie. Nie miały one związku z wynikiem. Chciałam raczej dostosować swoją grę, by bardziej pasowała do tych warunków (...) Czułam, że jestem solidna. Nie popełniałam zbyt wielu niewymuszonych błędów. Bardzo lubię grać w ten sposób, ponieważ daje mi to pewność siebie i mogę być proaktywna od początku, do końca spotkania

~ mówiła po wygranej raszynianka.