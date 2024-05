Iga Świątek w swoim królestwie. Tak odpoczywa Polka, ależ kadr z Paryża

Iga Świątek w tym sezonie dopisała na swoje konto kolejne sukcesy. W ostatnich tygodniach nasza gwiazda dostarczyła rodakom powody do radości. Raszynianka zwyciężyła w turnieju WTA 1000 w Madrycie i następnie nie dała szans rywalkom w Rzymie. Co ciekawe zarówno w Hiszpanii, jak i Włoszech reprezentantka Polski w finale rozgrywek mierzyła się na korcie z drugą rakietą świata - Aryną Sabalenką . 26-latka pochodząca z Mińska, choć dwa razy musiała przełknąć gorzką pigułkę, po meczu w Rzymie zasygnalizowała, że nie składa broni i zamierza zrewanżować się 22-latce za ostatnie dwie porażki we Francji. Do słów zawodniczki odniosła się później raszynianka.

