Iga Świątek w roli tajnego agenta. Plan spalił na panewce

Plan Świątek spalił jednak na panewce, ponieważ Zverev z Rybakiną rozmawiali po... rosyjsku. On reprezentuje Niemcy, ale pochodzi z rosyjskiej rodziny, natomiast ona reprezentuje Kazachstan, ale urodziła się w Moskwie, więc to nie może dziwić. "Mówcie po angielsku" - nie wytrzymała w końcu Świątek, zwracając się do pary mikstowej.