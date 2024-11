Iga Świątek po raz kolejny w karierze zapewniła sobie awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals . Tym razem Polka znalazła się w Grupie Pomarańczowej wraz z Coco Gauff, Jessiką Pegulą oraz Barborą Krejcikovą i ma za sobą już pierwsze spotkanie. W pierwszej kolejności nasza reprezentantka zmierzyła się na korcie z Czeszką. Z początku sytuacja nie wyglądała najlepiej - Świątek przegrała pierwszy set i wiele wskazywało na to, że będzie miała mocno utrudnione zadanie, jeśli chodzi o wyjście z grupy. W kolejnej partii raszynianka jednak zrehabilitowała się i doprowadziła do remisu w setach. Ostatecznie po trzysetowej batalii z triumfu cieszyła się zawodniczka walcząca o powrót na szczyt światowego rankingu.

Maryla Rodowicz oceniła pierwszy mecz Igi Świątek w WTA Finals. "To jest siła charakteru"

"Iga Świątek. Tak czekałam na ten mecz Igi, że w sobotę już warowałam przed telewizorem, myśląc, że to niedziela. I w końcu jest, Iga gra swój pierwszy mecz po przerwie, w dodatku z nowym trenerem. Zaczyna niedobrze. I myśl natrętna, a jeżeli przegra? Iga nie może "wejść w mecz". Rozmawiam z telewizorem... Iga koncentracja, koncentracja, nie uderzaj "na palę", przecież potrafisz i grać crossy i po linii. Pocieszam się, że no trudno, najwyżej przegra. I zaczyna drugiego seta od przegrywania 0-3. O matko, co to będzie, co to będzie? I nagle odrodzenie, Iga wraca do gry. Wygrywa 4 gemy z rzędu. To jest siła charakteru. Kocham, kocham! Iga wygrywa mecz. Uff. Czekamy na więcej" - przekazała artystka na swoim profilu na Facebooku.