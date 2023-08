Iga Świątek w prestiżowym gronie. Mistrzyni olimpijska pęka z dumy

Sukcesy Igi Świątek odbijają się szerokim echem na świecie. I nie ma się co temu dziwić, bowiem raszynianka osiąga znakomite rezultaty w tym sezonie. Kilka miesięcy temu ponownie zapisała się na kartach historii tenisa i została mistrzynią prestiżowego Roland Garrosa . Po tym sukcesie popularność 22-latki jeszcze bardziej wzrosła. Podjęto decyzję, że liderka rankingu WTA zostanie ambasadorką napojów Oshee. Tym samym Iga zajęła miejsce Roberta Lewandowskiego , który przez trzy lata współpracował z marką.

Iga Świątek doceniona na świecie. Reaguje mistrzyni olimpijska

Polka poinformowała fanów o nowej współpracy z małym "poślizgiem". Kiedy informacja trafiła do mediów, 22-latka skupiała się na rywalizacji w turnieju WTA w Cincinnati i jak sama przyznała, nie chciała zaprzątać sobie głowy sprawami biznesowymi. Teraz kiedy ma chwilę wolnego czasu po rozgrywkach, oficjalnie potwierdziła wieści na Instagramie.

"Wiem, wiem, trochę się spóźniłam z tym newsem, ale to tylko dlatego, że gdy stał się oficjalny - ja rozgrywałam turniej i byłam skupiona tylko na tenisie. Dołączyłam do Team Visa jako globalna ambasadorka. Cieszę się, że będę częścią grupy tak niesamowitych sportowców z różnych dyscyplin. Czekam na nasze wspólne projekty, zwłaszcza te pomocowe i społeczne, czy dzielenie się naszą pasją do sportu z ludźmi na całym świecie" - napisała.