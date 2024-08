Iga Świątek od początku mówiła, że do turnieju WTA 1000 w Cincinnati podchodzi "treningowo". Polka zapowiedziała to już na pierwszej konferencji prasowej. Nasza gwiazda w formie treningu dotarła już do ćwierćfinału, gdzie czekało na nią starcie z utalentowaną Mirrą Andriejewą. Pojedynek był niezwykle zacięty, ale ostatecznie to nasza gwiazda po trzech wyrównanych setach wygrała 4:6, 6:3, 7:5 i czeka na ewentualny półfinał z Aryną Sabalenką. Teraz wszystko już leży w rękach Białorusinki.