Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Dosze. Zarobiła już sporą sumkę

Iga Świątek pokonała Wiktorię Azarenkę i zameldowała się w półfinale turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka w stolicy Kataru nie dość, że broni wywalczonego przed rokiem tytułu, to przy okazji ma okazję zarobić ogromne pieniądze. Za pokonanie Białorusinki i awans do 1/2 finału liderka światowego rankingu kobiecego tenisa otrzymała imponującą premię. A ma szansę podwoić swój zarobek. Aby to zrobić, 22-latka musi pokonać w piątkowym meczu Karolinę Pliskovą.