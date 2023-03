Dla Igi Świątek to już 49. tydzień na szczycie rankingu WTA. Polka ma na swoim koncie 10585 punktów i ma sporą przewagę nad drugą Białorusinką Aryną Sabalenką, która zgromadziła 6100 punktów. Na trzeciej pozycji znajduje się Amerykanka Jessica Pegula z dorobkiem 5495 punktów. Druga z naszych zawodniczek Magda Linette nadal znajduje się na 21. pozycji, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.

Iga Świątek coraz bliżej czołówki historycznego rankingu

Dla Polki to już 49. tydzień na czele rankingu WTA . By znaleźć się w czołowej "10" tej klasyfikacji Polka będzie musiała wyprzedzić jeszcze Białorusinkę Wiktorię Azarenkę - 51 tygodni, Rumunkę Simonę Halep - 57 oraz Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki - 71.

Świątek zadebiutowała na pierwszej pozycji 4 kwietnia ubiegłego roku, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty. Od tego momentu niepodzielnie króluje w rankingu i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Awans do czołowej "10" zdaje się bardzo realny, natomiast do pierwszych lokat droga jest jeszcze bardzo daleka.