Iga Świątek w pięknych słowach o wracającej gwieździe. "Jest wielką inspiracją"

Teraz jednak wraca, a jej pierwszym turniejem, będzie ten w Montrealu, do którego 33-latka otrzymała "dziką kartę". We wtorek zagra na początek z Australijką Kimblerly Birrell .

"Myślę, że to wspaniałe, że wciąż chce zobaczyć, do czego jest zdolna i wciąż stawiać sobie wyzwania. Mam ogromny szacunek do tego, co zrobiła wcześniej. Miło mi widzieć, że ta zawodniczka, mimo że jest zadowolona ze swojej kariery, wciąż chce wrócić i rzucić sobie wyzwanie" - powiedziała Świątek na konferencji prasowej przed turniejem.