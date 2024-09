Iga Świątek w ogniu krytyki. Jej były trener wyciągnął niewygodne fakty

Iga Świątek skrytykowana przez pierwszego trenera

Artur Szostaczko wielokrotnie podkreślał, że ma ogromny szacunek do Igi Świątek za to, jak poradziła sobie na igrzyskach olimpijskich, mówił jednak w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl, że Polka zapłaciła za to ogromną cenę. Jej gra nie jest wolna od błędów, co bardzo dobrze było widać w czasie US Open. Nie rozumiał też pewnych decyzji tenisistki i sztabu, do których doszło w czasie US Open. Zdziwił go m.in. pojedynek z Eną Shibaharą.