Iga Świątek w nowej odsłonie. Niesamowita zmiana, to będzie klucz do triumfu

Iga Świątek kilka dni temu triumfowała w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka bez większych problemów pokonała w finale Jasmine Paolini. Następnie szybko udała się do Nowego Jorku, aby wziąć udział w turnieju miksta wspólnie z Casperem Ruudem. Polsko - norweska para dotarła do finału, ale tam musiała uznać wyższość włoskiego duetu Sara Errani - Andrea Vavassori.

W ostatnich dniach zaczęło się pojawiać coraz więcej rozważań na temat szans Polki w turnieju singlowym. Czy Świątek ma szanse powtórzyć swój sukces z 2022 roku i ponownie triumfować w Nowym Jorku? To pytanie zadają sobie kibice i eksperci. Portal puntodebreak.com ocenił szanse Polki, a także innych czołowych zawodniczek na końcowy sukces. Dziennikarze podkreślają, że ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku powinien rozstrzygnąć pomiędzy Aryną Sabalenką, Coco Gauff, a właśnie Świątek.

Co za słowa o Świątek! Mats Wilander mówi o kluczowych zmianach

Polka jest jedną z ulubionych tenisistek Matsa Wilandera. Ekspert Eurosportu w rozmowie z TNT Sports podzielił się swoimi najnowszymi spostrzeżeniami na temat gry 24-latki.

- Podoba mi się sposób, w jaki grała na Wimbledonie. Myślę, że grała trochę mniej agresywnie. Nie sądzę, że trzeba być bardzo agresywnym przez cały czas, aby wygrać zarówno w męskim, jak i kobiecym tourze. Myślę, że Iga odnalazła swoją drogę. Dla mnie ona gra trochę więcej na innych nawierzchniach, tak jak gra na kortach ziemnych. Używa forhendu i czasami gra go z dużym topspinem - powiedział.

Były tenisista twierdzi, że dzięki temu Świątek jest lepszą tenisistką i ma szanse na kolejne duże triumfy.

Myślę, że teraz jest mniej prawdopodobne, że przegra z niżej notowaną zawodniczką. Ma lepsze nastawienie i rozumie swoją grę na innych nawierzchniach, tak jak rozumie swoją własną grę na kortach ziemnych

Świątek już w czwartek poznała turniejową drabinkę. W pierwszej rundzie zmierzy się z Emilianą Arango (81 WTA). Do tego meczu dojdzie najprawdopodobniej we wtorek (26 sierpnia). W potencjalnym ćwierćfinale na Polkę czekać mogą Amanda Anisimova lub Elina Switolina. W półfinale zaś może zmierzyć się z Coco Gauff, Madison Keys czy Naomi Osaką. W drugiej części drabinki znajdują się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula czy Mirra Andriejewa.

Od kilku dni wielu ekspertów coraz częściej powtarza, że Świątek ma dużą szansę wygrać US Open 2025. - Trzeba zacząć mówić o niej jako o faworytce US Open - mówiła po finale w Cincinnati Lindsay Davenport. Podobnego zdania jest 18-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema w singlu, Martina Navratilova. - Iga w turnieju kobiet jest dla mnie faworytką, mimo że nie miała najlepszego lata. Zwycięstwo w Wimbledonie i sposób, w jaki zachowywała się przez cały turniej, oznaczają, że stara Iga wróciła - przyznała Navratilova, cytowana przez tennis365.com.

US Open startuje w niedzielę (24 sierpnia). Relacje tekstowe z meczów Igi Świątek będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek i Casper Ruud rywalizowali o awans do ćwierćfinału miksta na US Open Matthew Stockman AFP

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

