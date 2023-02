Przed rokiem właśnie na Bliskim Wschodzie zaczęła się niesamowita seria Świątek, podczas której tenisistka wygrała 37 meczów z rzędu . To było w Dausze.

W tym roku cykl WTA wcześniej zawitał do Kataru i Polka spisała się tam znakomicie . Wygrała trzy mecze, a w jednym przypadku rywalka nie wyszła w ogóle na kort, broniąc tytułu.

Potem nasza tenisistka przeniosła się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I w Dubaju również spisuje się wyśmienicie. Już wygrała dwa mecze, nie dając rywalkom żadnych szans .

Tenis. Iga Świątek nie daję szans rywalkom na Bliskim Wschodzie

W sumie na Bliskim Wschodzie w pięciu spotkaniach straciła zaledwie osiem gemów. To niesamowite, tym bardziej, że jej rywalkami były dziewczyny z czołowej "20" rankingu WTA albo byłe finalistki turniejów wielkoszlemowych .