Iga Świątek w Madrycie, nagle Polka ogłasza. Co za wiadomość dla reprezentacji

Liderka rankingu WTA - Iga Świątek, przebywa obecnie w Madrycie, gdzie zawalczy niebawem o awans do finału turnieju rangi WTA 1000. W międzyczasie, po swoim triumfie nad Brazylijką Beatriz Haddad Maią 22-latka przekazała kluczową wiadomość dotyczącą reprezentacji Polski, która ostatnio wywalczyła awans do finałowego turnieju imprezy Billie Jean King Cup. Słowa Igi Świątek ucieszą zapewne wielu jej fanów i kibiców polskiego tenisa, choć nie jest to jeszcze nic pewnego.