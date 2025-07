Iga Świątek w kryzysie. Naprawdę? Tak tworzy historię

Nie ma co ukrywać, że Świątek zrobiła gigantyczne postępy na nawierzchni trawiastej. Widać, że Polka zupełnie inaczej porusza się po zielonym korcie niż w latach ubiegłych. To, co rzuca się też w oczy, to wielka pewność naszej tenisistki w tym, co robi. Przecież końcowa piłka w meczu z Ludmiłą Samsonową, to był majstersztyk.