Świeżo po meczu klasę Polki doceniła Amerykanka . "Jesteś wspaniałą tenisistką. Niesamowite jest patrzeć, jak grasz w tenisa. Jesteś niewiarygodna. To Ty sprawiasz, że ja chce się stawać lepszą tenisistką" - zwróciła się do Igi.

Sama Świątek zdawała się... kompletnie zszokowana tym, co wydarzyło się na korcie w Cancun. Nawet tego nie kryła. " Co się właśnie stało? " - tak podsumowała w mediach społecznościowych swoją fotografię z teamem i tortem w kształcie jedynki.

Iga Świątek mówi "będę gotowa" na jej pierwsze starcie na szczycie WTA Finals. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Tak Iga Świątek celebrowała triumf w WTA Finals 2023. Nagranie trafiło do sieci

Do mediów społecznościowych trafiło też zabawne nagranie ze Świątek w roli głównej . Widać i słychać na nim, jak tenisistka wciąga do płuc hel z balonów, a następnie cienkim głosem i z uśmiechem na twarzy wyśpiewuje "Mexico, Mexico".