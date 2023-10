Iga Świątek w kolejnym finale. "Jeśli tak dalej będę grała, nieważne z kim zagram"

To było dziewiąte spotkanie pomiędzy naszą tenisistką, a trzy lata młodszą Amerykanką. W ostatnim czasie to ta druga była w zdecydowanie lepszej formie . Wygrała bowiem trzy turnieje z rzędu, w tym wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku.

W Pekinie też nie miała wiele do powiedzenia. Świątek była lepsza pod każdym względem, nie dając rywalce momentu zaczepienia . Nasza zawodniczka ani razu nie musiała bronić break pointa, gdy przeciwniczka aż osiem, z czego udało jek się to tylko w połowie przypadków.

Nic dziwnego, że pojedynek nie trwał długo, choć Gauff próbowała go przedłużać, biorąc po trzecim gemie drugiego seta przerwę medyczną . Nie zmieniło to jednak obrazu meczu, który zakończył się po godzinie i 19 minutach .

Tenis. Iga Świątek znowu cieszy się grą

"Czuję, że znów mogę grać swobodnie. Minęło trochę czasu, odkąd się tak czułam. Będę pamiętać do końca mojej kariery, że nawet jeśli nadejdą trudniejsze czasy, zawsze możesz to przezwyciężyć. Da się to osiągnąć ciężką pracą. Cieszę się, że zmieniłem nastawienie po US Open. Mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać tak długo, jak to możliwe" - mówiła Polka w pomeczowej rozmowie na korcie.