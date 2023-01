Iga Świątek w II rundzie. To był trudny mecz Polki

Z pewnością nie był to najlepszy mecz Igi Świątek w tym sezonie. Ale to w jaki sposób zagrała końcówki obu setów pokazuje, że już na początku turnieju jest w świetnej formie mentalnej. Mimo swych 21 lat potrafiła wyjść z opresji w wielkim stylu. Jak doświadczona mistrzyni.

Nerwowa końcówka pierwszego seta

Nerwy pojawiły się w końcówce pierwszego seta. Polka z niepokojem kilka razy popatrzyła w stronę swojej loży. Nie mogła skruszyć niemieckiej ściany. Niemeier grała tak dobrze jak podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, kiedy dotarła do ćwierćfinału, jak w US Open, kiedy wygrała 6:2 pierwszego seta ze Świątek. Teraz też tego była blisko.

Do stanu 4:4 obie zawodniczki były w klinczu. Żadna nie uzyskała przewagi dwóch gemów. Trochę bliżej przełamania serwisu rywalki była Niemeier. Nie wykorzystała jednak dwóch break pointów w siódmym gemie. Polka pokazała wtedy, że w momentach kryzysowych bardziej się mobilizuje niż rywalka.

Świątek w drugim secie cały czas goniła rywalkę

Bardzo trudno było Polce odrobić tę stratę. Niemka grała dobrze. Świetnie serwowała, a jej reakcja na słabsze podanie Świątek była wręcz wzorowa - uderzała silnie, nie do obrony. 21-latka z Raszyna naciskała w gemach przy podaniu Niemeier. Była blisko przełamania rywalki w szóstym gemie, w ósmym miała break pointa, w końcu dopięła swego w dziesiątym. Wyrównała na 5:5.

To były tylko dwa sety, ale mecz trwał aż dwie godziny i do końca był bardzo zacięty. - Pierwsze rundy w Wielkim Szlemie są zawsze bardzo trudne - podsumowała na szybko to spotkanie Iga Świątek.