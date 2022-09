Iga Świątek w finale US Open. "Szykuje nam się mecz sezonu"

Oprac.: Jakub Kędzior Iga Świątek

Po znakomitym spotkaniu Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę 3:6, 6:1, 6:4 i po raz pierwszy w swojej karierze awansowała do finału turnieju US Open, gdzie zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur. Była zawodniczka, a obecnie telewizyjna komentatorka i eksperta Joanna Sakowicz-Kostecka uważa, że to może być najlepszy mecz w sezonie.

Zdjęcie Iga Świątek / Marcin Cholewiński / PAP