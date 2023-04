Iga Świątek w finale. Awans w nieoczekiwanych okolicznościach

To był smutny widok. Po zaledwie trzech rozegranych gemach Jabeur zeszła z kortu ze łzami w oczach. Kiedy siadała na ławce podjęła już decyzję. Postanowiła, że nie dokończy meczu. Publiczność w Stuttgarcie przyjęła to ze zrozumieniem. Oklaskiwała zapłakaną Tunezyjkę. Po chwili podeszła do niej Świątek, która pocieszała rywalkę.