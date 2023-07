Iga Świątek w drugiej rundzie w Warszawie. Były niespodziewane kłopoty

W pierwszym secie Iga Świątek miała kłopoty

22-letnia zawodniczka z Raszyna nie zawiodła swoich kibiców. Gra w Polsce przecież głównie dla nich. Nie musiała tu być. Mogła sobie przedłużyć wakacje albo przygotowywać się do serii występów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie . Po raz kolejny udowadnia, że w jej karierze ważniejsze są też inne wartości niż pogoń za punktami rankingowymi, premiami za zwycięstwa w największych turniejach.

Dlatego, że to był pierwszy występ raszynianki w nowej części sezonu, od pierwszych piłek publiczność mogła zobaczyć nieco inną Igę Świątek . Nie taką, która dominuje nad nisko notowaną rywalką, roznosi ją w proch i pył. W pierwszym secie Polka miała kłopoty, czasami nie wykorzystywała swojej przewagi, zaskakiwała także duża liczba popełnionych niespodziewanych błędów.

Świątek toczyła najpierw wyrównany pojedynek, potem wygrywała 4:2, by pozwolić Abduraimovej na wyrównanie 4:4. Faworytka jednak nie zawiodła na finiszu seta. Zachowała się jak wytrawny gracz, który wtedy kiedy trzeba wygrywa najważniejsze piłki, czy to dzięki własnej inicjatywie, czy zmuszając przeciwniczkę do błędów.