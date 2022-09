Iga Świątek w doborowym towarzystwie. Kto jest jeszcze w IMG Tennis?

We wtorek Świątek poinformowała, że zakończyła trzyletnią współpracę z polską menedżerką Pauliną Wójtowicz i związała się z globalną agencją IMG Tennis. Oznacza to w przyszłości m.in podpisanie umów z nowymi sponsorami.

Djoković, Alcaraz, Serena Williams, a kiedyś Agnieszka Radwańska

Od nowego sezonu Świątek znajdzie się w elitarnym gronie. IMG Tennis to agencja, do której należały i należą największe gwiazdy tenisa.

W przeszłości klientami IMG byli m.in.: John McEnroe, Li Na, Tim Henmann, Maria Szarapowa, Monica Seles, czy od 2015 roku do zakończenia kariery w 2018 Agnieszka Radwańska.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska i Iga Świątek / Janek Skarżyński / East News

Z obecnych gwiazd na liście parterów agencji znajdują się m.in.: Novak Djoković, Daniił Miedwiediew, Andriej Rublew, Serena i Venus Williams, Petra Kvitova, Gabrine Muguruza.

Grupa reprezentuje przeszło 100 zawodników i zawodniczek. Po nawiązaniu współpracy z Igą Świątek ma w swoim gronie dwoje zwycięzców tegorocznego US Open. Oprócz Polski kontrakt z IMG Tennis ma hiszpański nastolatek Carlos Alcaraz.

Do tej pory Świątek korzystała z polskich menedżerów

To rewolucyjna, ale przewidywalna zmiana w sportowym życiu 21-letniej tenisistki. I nie do uniknięcia. Świątek opierała się tak długo jak mogła. Mimo ogromnych sukcesów jakie odnosiła podczas kariery juniorskiej oraz potem na początku zawodowej drogi, w przeciwieństwie do wielu gwiazd z innych krajów, była związana z lokalnym managementem.

Jako juniorkę Świątek wspierała Warsaw Sports Group, agencja, którą stworzył finansował były sponsor piłkarskiej Legii Bogusław Leśnodorski ze wspólnikami. Umowa została wypowiedziana w dniu 18. urodzin tenisistki w maju 2019 roku. Po sądowym sporze kontrakt zerwano ostatecznie w 2020 roku.

Następnie opiekę menedżerską and Świątek przejęła Paulina Wójtowicz, menedżerka z branży sportowej. Prowadziła karierę najlepszej obecnie tenisistki przez trzy lata. W tym czasie Świątek wygrała trzy turnieje wielkolszlemowe, w sumie 10 turniejów WTA, objęła pozycję liderki rankingu WTA.

Olgierd Kwiatkowski