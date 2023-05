Iga Świątek w ćwierćfinale w Madrycie. Niespodziewany przebieg meczu z Aleksandrową

Mecz zaczął się o 22.44 w poniedziałek, zakończył o 1.11 we wtorek. Świątek napracowała się na to zwycięstwo, ale gra dalej.

Zły początek Świątek

Po chwili sytuacja szybko uległa zmianie . Od stanu 1:3 Świątek włączyła swój zwycięski tryb. Zaczęła grać szybko i głęboko, zmuszając rywalkę do błędów. W szóstym gemie Polka przełamała Aleksandrową. W tym jak i kolejnym gemie nie straciła punktu.

Nieoczekiwany zwrot akcji w drugim secie. Świątek marnuje piłkę meczową

Ale do czasu. Nie mająca nic do stracenia Aleksandrowa zagrała w końcówce znakomicie. Od stanu 2:5 wygrała trzy gemy z rzędu. Przy 4:5 obroniła piłkę meczową. W ostatnim gemie seta nie straciła punktu. Doszło do tie-breaka. Od początku Rosjanka zyskała w nim przewagę. Bardzo dobrze podawała - miała trzy asy. Wygrała 7:3.