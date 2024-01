W nocy z soboty na niedzielę Polska zmierzy się w półfinale United Cup z Francją. Ci nie bez przeszkód pokonali we wcześniejszej fazie Norwegów. Faworytem tego starcia zdecydowanie są biało-czerwoni. Zachwycony formą Świątek i Hurkacza jest Wojciech Fibak . Jego zdaniem to świetny prognostyk przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu.

Piękne słowa komentatorów o Idze Świątek

Na nieco ponad tydzień przed Australian Open Idze Świątek ubywają rywalki. Z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra na pewno Karolina Muchova. W czwartek o rezygnacji z turnieju poinformowała również Madison Keys. Świątek jest faworytką do triumfu w Melbourne. Podobnego zdania są komentatorzy rozgrywek United Cup - Mark Petchey i Sam Smith. Podczas jednego z odcinków programu "The AO Show" zachwycali się formą polskiej tenisistki.

- Nigdy nie była tak żadna zwycięstw. Ma teraz inny sposób na serwis. Oglądanie jej podczas mikstów to czysta radość. Eliminuje po kolei mężczyzn na korcie. To jedna z moich ulubionych zawodniczek. Jej team przemodelował sposób serwisu i sprawił, że jest lepszą zawodniczką, co stanowi znakomite podsumowanie - stwierdzili komentatorzy United Cup w programie The AO Show".