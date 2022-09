Iga Świątek w bluzie z trzema gwiazdkami. Co oznaczają?

Po wygranej na korcie odbyła się ceremonia wręczenia pucharu. Jak zauważył dziennikarz Raquetc Gaspar Ribeiro Lanca zanim obie zawodniczki ponownie wyszły na plac gry, obie musiały sprawdzić co u nich w telefonach.

Zwrócił też uwagę na bluzę, którą do dekoracji założyła Świątek. Pojawiły się na niej trzy gwiazdki i napis "1GA". Gwiazdki mają symbolizować trzy wygrane Polki w turniejach wielkoszlemowych - dwa razy we French Open (2020 i 2022) i teraz w US Open. Świątek była więc przygotowana na ewentualny wielki triumf.

