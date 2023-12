Iga Światek w Abu Zabi, a tu taki komunikat o rywalkach. Zero wątpliwości

W ubiegłym sezonie nie tylko o Idze Świątek było głośno w zagranicznej prasie. Podopieczna Wiktorowskiego, choć zakończyła zmagania na pierwszym miejscu w światowym rankingu WTA, na jakiś czas musiała ustąpić z tronu na rzecz świetnie spisującej się w rozgrywkach Arynie Sabalence . Ale i 25-latka nie była jedyną zawodniczką, która pokrzyżowała szyki Raszyniance. Jakiś czas temu mówiło się w mediach o " wielkiej trójce " w kobiecym tenisie. Oprócz Polki i Białorusinki eksperci wyróżniali także Kazaszkę Jelenę Rybakinę. A z czasem do listy dopisano jeszcze Amerykankę Coco Gauff, która wygrała wielkoszlemowy US Open.

Jednak mimo imponujących dyspozycji rywalek, to reprezentantka Polski zakończyła sezon jako pierwsza rakieta świata. Co ciekawe, nie wszyscy wierzyli w taki obrót spraw. "Będę szczera... Nie sądziłam, że Świątek zakończy sezon na fotelu liderki rankingu WTA. Typowałam Gauff" - przyznała legenda tenisa Martina Navratilova . Dodatkowo emerytowana zawodniczka w jednym z wywiadów zaznaczyła, że w jej opinii 22-latka z Raszyna nie budzi strachu w oczach rywalek.

"W tym roku zaliczyła kilka potknięć i być może nie poszło jej tak dobrze, jak by tego chciała. Rywalki to widzą. To daje im pewność siebie w szatni, kiedy widzą, jak inne zawodniczki pokonują Igę lub sprawiają jej kłopoty" - sygnalizowała 67-latka. Jej słowa odbiły się głośnym echem w Polsce.