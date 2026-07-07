Artur Gac, Interia: Panie trenerze, mam wrażenie, że w naszych poprzednich rozmowach pozostawiał pan niedopowiedzenie. Na zasadzie: "jeszcze nie ten moment", "może jeszcze nie wszystko jasne", "bo jeszcze się łudzimy". Myślę, że przyszedł moment po Wimbledonie w wykonaniu Igi Świątek, gdy jesteśmy w sytuacji krytyczno-alarmowej.

Paweł Strauss, trener tenisa: - Iga sama powiedziała, że niejako musi zacząć od początku. Ja rozmawiam z różnymi zawodnikami i trenerami właśnie między innymi o Idze. To jest inteligentna kobiet i dobrze wie, że po prostu coś nie działa. A co nie działa, to już ona musi zdecydować, bo ona rozdziela karty. To zawodniczka zatrudnia ludzi w sztabach, trenerów i im płaci. A jak płaci, to wymaga. I na tym to wszystko polega. W jaki sposób Iga to rozłoży i gdzie widzi błędy, to już my na to nie wpłyniemy.

Iga wyraźnie powiedziała już w Paryżu, a teraz potwierdziła w Londynie, że w gruncie rzeczy wszystko zawiera się w warstwie mentalnej. To nieradzenie sobie z presją, to spięte ciało… Po porażce z Alexandrą Ealą powiedziała rzecz na swój sposób do siebie niepodobną, że teraz nie będzie koncentrować się na wynikach, bo to myślenie przestało funkcjonować. Czyli przeformatowała swoje myślenie. Dwa dni wcześniej ESPN zamieścił wypowiedzi Darii Abramowicz, gdzie psycholożka użyła takich słów: "Wyobraźcie sobie, jak trudno jest [zawodnikom] zdawać sobie sprawę, że aby coś osiągnąć, musicie pozbyć się pragnienia osiągnięcia czegoś". Obie panie wspólnie stawiają diagnozę, jakby wiedziały, że w obszarze mentalnym potrzebna jest rewolucja.

- Myśmy rozmawiali o tym już wcześniej. Mówiliśmy na ten temat, że team powinien być radosny, pozytywny i czuć się dobrze. A w tym teamie, patrząc na niego z zewnątrz, nie mamy tej atmosfery. Tam każdy jest spięty, każdy tak jakby bał się, że straci pozycję. To nie jest team. Proszę zobaczyć jak wyglądają teamy innych zawodników. Tam jest wspólny cel, trochę luzu, zabawa, a tutaj widać cały czas spięcie.

Panie trenerze, postawię taką tezę, że jeżeli Iga dzisiaj poszukuje jakichkolwiek rezerw, właśnie tego, żeby swoją mentalność uwolnić, to być może powinna dojrzeć do decyzji, że chociaż spróbuje wsparcia jeszcze kogoś innego, innego specjalisty od spraw mentalnych.

- Ja bym z tego nie robił wielkiej rzeczy. Bardzo bym chciał, żeby tam w teamie była osoba, która stworzy atmosferę pracy z zadowoleniem, radością i przyjemnością.

Ale to miałaby być osoba w jakiej roli? Kim de facto miałaby być?

- Dla mnie jest nieistotne, czy to byłby trener, czy psycholog, czy normalny nauczyciel, czy nawet przyjaciel. Chodzi tylko o to, żeby wprowadzić atmosferę radości i takiego podejścia, że wstajemy rano, czyli dzień już rozpoczyna się pięknie i robimy z dobrą energią kolejne rzeczy. A nie tak, że człowiek wstaje rano i mówi: "o Jezu, jak ja przeżyję ten dzień?". Bo to tak wygląda z boku w ich zespole.

Agnieszka Radwańska, z którą przeprowadziłem wywiad…

- Czytałem, co mówiła w rozmowie z panem Agnieszka. Ona to wszystko przeżyła i wie, o czym mówi. Czy gdyby znalazła się w tym teamie, to by pomogła? Nie wiem. Na pewno by nie przeszkodziła. Ale nie wiem, jaka byłaby relacja między Agnieszką, Roigiem, a panią Darią.

W każdym razie, skoro już pan nawiązał do mojego wywiadu z Agnieszką Radwańską, tam padło tak wiele ważnych słów z ust "Isi", nawet gotowych drogowskazów dla Igi.

- Bardzo, bardzo wiele. Można powiedzieć, że ta publikacja dla Igi ma wiele mądrości. To, co pan pisze, jest po prostu prawdą i to jest właściwe ukazywanie rzeczywistości. Ja to samo przeżywam teraz. Sam nie grałem przez 45 lat, obecnie zacząłem grać trochę w weteranach, wchodzę na kort i raptem przychodzą mi do głowy różne myśli na zasadzie: "cholera, co ja tu robię?", "o Jezu, jak ja mogłem takie coś zepsuć?". To są takie rzeczy. Ale jeśli ma się obok ludzi bliskich, jest po prostu łatwiej.

Kilka osób zwróciło mi uwagę, że zwłaszcza jeden fragment z ust pani Agnieszki był przeszywający. Zacytuję: "Widząc Igę na korcie, czasem mam aż wręcz dreszcze, bo powracam do swoich lat i momentów, gdzie nie szło. Na treningu było okej, ale na mecz to się w ogóle nie przekładało. Widzę, że ona bardzo walczy z sobą i emocjami".

- Na singlowy kort wychodzi się samemu, a po drugiej stronie ma się przeciwnika równie bardzo wytrenowanego, który chce cię zniszczyć, bo gra nie tylko o kasę, ale i o wszystko inne. To nie są łatwe sytuacje. Tu samemu musisz wybiegać nogami, wypracować rękami, rakietą oraz głową, żeby wygrać. To nie są łatwe rzeczy. Po wielu latach takiego walczenia jest możliwe, że mentalnie można się rozchwiać, ale też po wielu latach pracy z tą samą osobą już to po prostu nie działa.

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W myśl prawidłowości, że każda formuła kiedyś się wyczerpuje.

- Ja nie mówię o kompetencji osoby, tylko mówię o warsztacie, który już może nie przynosić owoców. Tak jak bierze się lekarstwo, po paru latach to samo lekarstwo staje się mniej skuteczne i trzeba je zmienić. Wzmocnić lekarstwo, inaczej aplikować. Tak już jest, że organizm człowieka, w tym jego głowa, przyzwyczaja się do pewnej stałej i już nie reaguje. Dlatego być może trzeba wzmocnić pozycję Darii Abramowicz inną osobą.

Czy postawiłby pan wyraźną hipotezę, że Iga doszła już do takiego momentu po wielu latach pracy z psycholożką Abramowicz, przebiegającą w zupełnie wyjątkowo zacieśnionym modelu, że jej obecność przynajmniej w boksie - choćby testowo - powinna zostać wykluczona?

- Drogi panie, ja nie wiem, jaką relację mają Iga i Daria Abramowicz. Więc nie wiem, czy pani Daria jest tylko psychologiem, czy może też wykorzystując swoje kompetencje mogła zrobić coś tak, że Iga jest od niej zależna. I tu już wchodzimy w bardzo delikatne sprawy, bo ewentualne stworzenie zależności byłoby po prostu nieuczciwe. Tego ja nie wiem i tego nikt z nas nie wie, ale wolno nam mieć wątpliwości.

Ma pan doświadczenia, które dotyczą takiego zagadnienia?

- Z moim byłym zawodnikiem Jankiem Choinskim miałem taką sytuację. Gdy zaczęliśmy pracować, był notowany na około 700. miejscu. Tragedia, z wszystkim musieliśmy wrócić do podstaw. Ale od razu zobaczyłem, że wokół Janka są osoby, które właściwie za niego decydują, wykorzystując rodzinną zależność nad Jankiem. Przez to on cały czas trochę się bał, czuł się stale jak mały chłopiec. I jedną z form naszej pracy było wyzwolenie Janka od dominującego ojca, żeby sam podejmował decyzję. Jak zaczynaliśmy, miał już 24 lata, więc wiedziałem, że musi zacząć podejmować swoje decyzje.

Trenerze, raz jeszcze wrócę do wypowiedzi Igi Świątek z konferencji z pytaniem. Frapuje mnie, czy takie przedefiniowanie mentalności absolutnej zwyciężczyni w drugą stronę jest akceptowalne? A może to też sygnał alarmowy? Oto cytat: Trzeba ufać procesowi, to pewne. Szczerze mówiąc wyniki przestały mnie już obchodzić. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno tak dalej funkcjonować. Dlatego staram się po prostu odpuścić. Nie osiągam dobrych wyników, więc nie będę ich oczekiwać Iga Świątek wczoraj dokładnie powiedziała tak. Trzeba ufać procesowi, to pewne".

- I tutaj, tym cytatem, bardzo dokładnie przedstawił pan sytuację taką, jaka ona jest. Iga mówi o procesie. Jakim procesie? Jej procesy, w związku choćby ze zmianami trenerów, w ostatnim czasie były przerywane. Z Roigiem miała jakiś proces, zgadza się? Ale jeśli chodzi o trawę, Roig nigdy nie potrafił grać na tej nawierzchni. Oni, to znaczy Hiszpanie, są dobrze na ziemi, a z trawą uciekają. Tak, że jeżeli Iga byłaby bardzo mądra lub ktoś w jej sztabie, to wzięłaby sobie angielskiego trenera na okres trawiasty i ten by ją przygotował.

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W tym sensie paradoks jest taki, że ona dopiero po trawie chce właśnie kogoś do tego teamu dołączyć.

- Podczas gdy wrócą na nawierzchnie, gdzie Roig czuje się lepiej i bardzo dobrze. Więc tu rodzi się pytanie, czy to jest panika, czy to jest przemyślane, czy po prostu potrzebują kogoś w teamie, żeby był katalizatorem między trenerem, a psychologiem. I w to bym raczej poszedł, że ona potrzebuje kogoś właśnie między. Bo mi się wydaje, że Hiszpan nie daje sobie dmuchać w kaszę pani Darii. Pani Daria ma na pewno kompetencje i jest bardzo wykształconą osobą, ale nawet najlepsze ciasteczko, jeśli jesz je codziennie przez wiele lat, nie jest tym samym. Ten układ, mówiąc krótko, już mógł się przejeść.

Niejako w tym kontekście mam drugi ważny cytat z meczu Igi Świątek z Ealą. W pierwszym secie przy stanie 3:5 słynna Amerykanka Pam Shriver, wielokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w grze podwójnej, komentując mecz w radiu BBC powiedziała tak: "Osobą z boksu Igi Świątek, która najczęściej zabiera głos, jest psycholog Abramowicz. Jest ona najdłużej związaną z zawodniczką członkinią sztabu, choć w takich momentach zazwyczaj oczekuje się, że głos zabierze główny trener".

- Tak, ale kto zatrzyma panią Darię Abramowicz? Tu jest pytanie, bo ona przyzwyczajona jest do dominującej roli. I tu też są sytuacje delikatne. Ja tej sytuacji przyglądam się bardzo długo, rozmawiałem bardzo dużo choćby z Piotrem Sierzputowskim, czyli byłym trenerem Igi i mam swoje zdanie na ten temat. Iga jest wspaniałą zawodniczką, wspaniałą ikoną, która w pewnym momencie, jak to się mówi, zaczęła zjeżdżać z toru. To, że wygrała w zeszłym roku Wimbledon, to jest wspaniałe i tego jej nie zabierajmy, choć możemy analizować tamtą sytuację z postawą jej rywalki w finale, która jakby nie chciała tam być i grać. Niemniej tamtą sytuację bardziej nazywam wypadkiem przy pracy. Z Fissette'em wygrali Wimbledon, pełny respekt, ale to nie był wynik procesu.

Niedawno, po przeszło dwóch dekadach milczenia w mediach, na wywiad z Interią zgodziła się Iwona Kuczyńska, pionierka ery zawodowej w polskim tenisie kobiecym i jedna z czołowych zawodniczek kraju w latach 80. XX wieku.

- Iwona o tenisie ma ogromną wiedzę. Jakby wzięli Iwonę w sztab Igi Świątek, to ja państwu gwarantuję, że ludzie by zaczęli uśmiechać się i inaczej rozmawiać ze sobą.

Pani Iwona powiedziała tak: "Obecna Iga gra tak, jakby była w klatce, zamknięta jak ptak. Mówimy o pięknym ptaku, który chce rozwinąć skrzydła, ale jest uwięziony. Jeśli znajdzie ten moment, gdy ktoś otworzy dla niej furtkę, to będzie wygrywać jeszcze 5-10 turniejów Roland Garros. Nawet dzisiaj, gdyby była wolna mentalnie, jak wypuszczony ptak, może wygrać każdy turniej choćby, nie miała pierwszego serwisu. Ona ma takie zacięcie, jakie mało który człowiek ma w życiu. Jest pod tym względem wyjątkowa, unikatowa".

- Ale ludzie boją się Igę wypuścić i używają zawodu, swojego wykształcenia, żeby ją trzymać w tej klatce. I to mi się nie podoba. A przecież Iga już nie jest dziewczynką, to jest dorosła kobieta. Słowa Iwony są bardzo trafne. Po kilkudziesięciu latach pracy trenerskiej mogę powiedzieć, że z Iwoną byśmy to inaczej pociągnęli i, to nie buta, na pewno nie gorzej. Jednak osoby wokół Igi mają swoją agendę i tak to trzymają. Panie redaktorze, chcę dodać coś jeszcze, co od kilku dekad jest mi bliskie.

Proszę bardzo.

- Od 1980 roku żyję w kulturze skandynawskiego sportu. W tym czasie oczywiście poprzez różne komitety i związki miałem masę kursów. I po prostu wiem, że cały sport w tej części Europy bazował i bazuje na budowaniu drużyny. A drużyna to zespół, czyli praca zespołu trenerów, którzy wzajemnie sobie pomagają. To wszystko jest zbudowane na fundamentach dobrej atmosfery, żeby cały czas wspólnie się budować. A wiem, że w Polsce dużo jest takiego "ja, ja, ja, ja - ja zawłaszczam sobie obszar i zasługi, albo brak powodzenia zrzucam na innych". Mamy mundial, proszę spojrzeć na norweską piłkę nożną, tam jest team building. Cały proces ostatnich lat budowania tej drużyny, opartego na współpracy i wzajemnej pomocy, widzimy na własne oczy.

Pana pierwszym przystankiem na obczyźnie była Szwecja?

- Tak jest. Najpierw przez 25 lat to była Szwecja, a teraz już 20 lat żyję w Norwegii.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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