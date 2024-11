Iga Świątek uszczęśliwiła miliony, to trwało jak wieczność. Najgorsze ma za sobą

Iga Świątek po dwóch miesiącach przerwy w końcu wróciła do gry. To trwało jak wieczność. Do tego to, co działo się w tym czasie wokół tej wielkiej tenisistki, owiane było aurą tajemniczości. Iga Świątek uszczęśliwiła jednak miliony swoich fanów, bo w końcu pojawiła się na korcie, choć swoją grą nie zachwyciła. Jeżeli ktoś jednak spodziewał się fajerwerków w jej wykonaniu po tak długiej przerwie, to z pewnością się przeliczył. Nie zmieniło się tylko jedno. Nadal trzeba mieć stalowe nerwy, by oglądać mecze Polki.