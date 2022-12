- Uwielbiam na nią patrzyć, w tym roku, ale i w poprzednich latach. Jak dorasta. Nie tylko na korcie tenisowym, ale też mentalnie - mówi o Idze Świątek była liderka światowego rankingu tenisistek Kim Clijsters. Belgijka zakończyła już sportową karierę, ale do rywalizacji od czasu do czasu przystępuje - kilka dni temu pokonała w towarzyskim meczu zeszłoroczną finalistkę US Open Leylah Fernandez.