Legenda tenisa reaguje na zachowanie Igi Świątek. Wymownie

"Chcę powiedzieć jedną rzecz. Przepraszam za to. Mam do was naprawdę wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś z was krzyknie w trakcie wymiany, to trudno być skupionym. Zwykle o tym nie wspominam, bo chcę być tenisistką, która koncentruje się na sobie, ale to jest dla nas naprawdę ważne. Czasami trudno to zaakceptować. Stawka jest duża. Pieniądze są ogromne. Utrata kilku punktów może dużo zmienić" - tłumaczyła publiczności nasza gwiazda, po czym dodała - "Proszę, jeśli możecie, to wspierajcie nas między wymianami, a nie w trakcie. Wtedy będzie wspaniale" - zaznaczyła.