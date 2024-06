Iga Świątek była o krok, by podczas tegorocznej edycji Rolanda Garrosa wypaść za burtę już w drugiej rundzie turnieju. Liderka rankingu WTA przetrwała jednak najcięższe momenty w meczu z Naomi Osaką, ostatecznie wygrywając piekielnie trudny dla siebie mecz. O tym, jak wielkie - także emocjonalne - stanowił dla niej pojedynek z Japonką, najlepiej świadczą łzy, jakie napłynęły do jej oczów tuż po zejściu z kortu .

Kolejne mecze były już dla Igi Świątek znacznie łatwiejsze. W trzeciej rundzie wyższość polskiej tenisistki musiała uznać reprezentantka Czech - Marie Bouzkova (6:4, 6:2), a w walce o półfinał pierwsza rakieta świata wręcz ośmieszyła Rosjankę Anastazję Potapową, rozbijając ją w zaledwie 40 minut , nie tracąc przy tym ani jednego gema. Co więcej, 23-latka była w stanie "wyszarpać" Idze Świątek zaledwie 10 punktów. To był po prostu tenisowy nokaut.

Tenis: Roland Garros. Anastazja Potapowa zabrała głos po starciu z Igą Świątek

- Widziałam, że Iga Świątek była bardzo zmotywowana i i grała wyraźnie uskrzydlona. Prawdopodobnie nawet gdybym była w najlepszej kondycji, na razie trudno byłoby ją pokonać. Ale co się stało, to się stało. (...) Myślę, że wszystko dzieje się wtedy, kiedy powinno się wydarzyć. Wierzę w to, więc ten mecz miał być właśnie taki. (...) Mogłabym dziś przegrać z dziewczyną, która po raz pierwszy wzięła rakietę do rąk. Nad tym trzeba dalej pracować - przyznała Anastazja Potapowa.