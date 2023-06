Iga Świątek ujawniła kolejny sekret. Poświęciła na niego kilka miesięcy

To "Gilmore Girls" (po Polsku: "Kochane Kłopoty"). Oglądałam go już dwa razy. Spędziłam, w sumie nie wiem, na pewno kilka miesięcy mojego życia, oglądając jeden serial. I to jest naprawdę ekscytujące, ponieważ za każdym razem, gdy do niego wracałam, odkrywałam coś innego, miałam inne odczucia, niż za pierwszym razem

~ przyznała zawodniczka i dodała, że imponuje jej sarkazm i poczucie humoru głównych bohaterek programu.