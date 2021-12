Za Igą Świątek ważne zmiany, a przed nią - wielkie wyzwania. Polka - która zakończyła współpracę z dotychczasowym trenerem Piotrem Sierzputowskim, a rozpoczęła pracę z Tomaszem Wiktorowskim przebywa w Australii, gdzie na początku nowego roku będzie bronić tytułu podczas turnieju WTA w Adelajdzie.



Później naszą reprezentantkę czeka występ na wielkoszlemowym Australian Open. W minionej edycji tego turnieju Świątek zakończyła rywalizację na czwartej rundzie.



Iga Świątek w rozmowie o sylwestrowej nocy

Zanim jednak Świątek będzie rywalizować na korcie, czeka ją sylwestrowa noc spędzona na Antypodach. Polka jednak nie zamierza hucznie świętować przywitania roku 2022.



- Będę świętować tutaj z wszystkimi znajomymi z Polski. To będzie wyjątkowy czas. Będę tuż przed turniejem, więc nie będę wiedziała, co zrobić. Mogę zasnąć o siódmej i tak się to skończy - powiedziała Świątek w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

20-latka została także zapytana o to, kto byłby dla niej lepszym partnerem do zabawy w ostatni wieczór roku: Andy Murray czy Rafael Nadal. Świątek opowiedziała się za tym pierwszym.



- Słyszałam, że jest wyluzowanym człowiekiem i potrafi się bawić. Ma sarkastyczne poczucie humoru, więc pewnie dogadalibyśmy się. Nadal jest natomiast moim idolem. Na niego patrzę więc trochę inaczej - stwierdziła nasza najlepsza tenisistka.



